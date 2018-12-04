Станцию метро “Обводный канал” закрыли из-за перцового баллончика





Эта вынужденная мера, поскольку на станции распылили перцовый баллончик. По словам очевидцев, пассажирам приходилось закрываться от едких субстанций предметами одежды.





Сейчас “Обводный канал” временно закрыт, внутри проводится проветривание. О том, кто именно и зачем распылил перцовый баллончик, достоверно пока неизвестно.





Вчера Gazeta.SPb рассказывала о том, что на станции метро "Сенная площадь" в руках у молодого человека взорвался вейп. При этом никто из окружающих не пострадал, а юноша получил ожоги кисти руки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 4 января, в районе шести вечера станцию петербургского метрополитена “Обводный канал” пришлось закрыть, передаёт “Мойка78”.