Девушка разбилась, упав с парковочного яруса в ТРК на Индустриальном проспекте

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По предварительным данным, причиной смерти девушки стало падение с высоты третьего этажа парковки. Выясняются обстоятельства случившегося.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге в один день при падении с высоты пострадало два школьника. Один из них разбился насмерть . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ночью, 4 января в помещении внутренней многоярусной парковки торгово-развлекательного центра “Июнь” на Индустриальном проспекте обнаружили труп девушки. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.