Население Китая начало сокращаться впервые за 70 лет





Также в 2018 году в Китае родилось на 2,5 млн детей меньше, чем в 2017. Если сравнивать показатели всей новейшей истории Китая с 1949 года, то результаты 2018 оказываются одними из худших. Только в 1960-1961 родилось ещё меньше китайцев из-за голода и стихийных бедствий.





Ученые сообщают, что эта ситуауия может стать необратимой, поскольку в Китае гораздо меньше женщин фертильного возраста, чем мужчин. Также есть тенденция к меньшей рождаемости из-за больших расходов на медицину, образование и иные издержки воспитания ребёнка.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Китае на работу вышел робот-ведущий новостей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Население Китая начало сокращаться: в 2018 году в стране стало меньше на 1,7 млн человек, передаёт “РИА Новости” со ссылкой на доклад учёного Пекинского университета Су Цзяня.