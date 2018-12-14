Ушёл из жизни литературовед и филолог Борис Аверин





Борис Аверин начинал свою карьеру в 1962 году – тогда он окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, после этого он десять лет работал старшим инженером.





В 1974 году Аверин защитил диссертацию по русской литературе и посвятил дальнейшую жизнь преподаванию, также учёный руководил переизданиям журнала "Современные записки", вёл передачи на телевидении и радио.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге установят памятник писателю Даниилу Гранину . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 4 января, в городе на Неве погиб Борис Аверин – доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, литературовед и исследователь истории Петергофа. Об этом рассказал писатель Андрей Аствацатуров.