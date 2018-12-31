Останки человека найдены после крупного пожара в Гатчине

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Полиция сообщает, что на пепелище были найдены останки человека, которые сильно обгорели. Сейчас личность погибшего устанавливают правоохранители.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Васильевском острове произошёл взрыв и пожар. Шумовой волной выбило окна производственного здания . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ночью, 4 января, в садоводстве “Парус” Гатчинского района загорелся частный дом. Вместе с ним горели прилежащие постройки – сарай, дровяник, гараж, также огонь охватил два автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.