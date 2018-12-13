Беглов пообещал в 2019 году максимально заняться долгостроями





Упор при осмотре Беглов делал на объекты социальной инфрастуры. Врио губернатора заявил, что в 2019 году Смольный планирует по максимуму завершить долгострои в городе. Также внимание будет уделено дорогам.





При этом Беглов дал поручение закончить капитальный ремонт в школе №255 на Фонарном переулке, чтобы в сентябре учебное заведение уже открыло двери для обучающихся.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов осматривает Васильевский остров в рамках выходных объездов города . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 4 января, врио губернатора Петербурга Александр Беглов проводил объезд Адмиралтейского района, передаёт администрация губернатора.