На Невском проспекте задержали пикетировавшую девушку





Ещё до начала пикетов задержали Анну Дудникову – она стояла с плакатом, в котором призывала врио губернатора Петербурга Александра Беглова обратить внимание на существовующую проблему.





Сообщается, что сейчас Анну отпустили. Об этом рассказал лидер инициативной группы “Центральный район за комфортную среду обитания” Ярослав Костров.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Васильевском острове прошел пикет в защиту парка на Смоленке от застройки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

4 января, днем, в центре Петербурга, в районе Невского проспекта прошла серия одиночных пикетов, передаёт “Мойка78”. Активные граждане ратовали за то, чтобы власти защитили зелёные территории города на Неве.