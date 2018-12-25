В Петербурге стартует акция “Ленточка Ленинградской победы”





В ходе акции символические ленточки получат, прежде всего, ветераны, которые в блокаду трудились на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова.





Затем ленточки будут раздавать на Невском проспекте, в Книжной лавке писателя. Этот магазин работал и в годы блокады.





Также ленточки будут выдавать перед одним из спектаклей в театре “Русская антеприза”.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге установили закладной камень в память о жертвах блокады Ленинграда . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

9 января в Петербурге официально начинается акция “Ленточка Ленинградской победы”, передаёт Смольный. Она посвящена 75-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда.