Молодую туристку из Италии обокрали в центре Петербурга

Накануне, 3 января, в полицию Петербурга обратилась молодая девушка, туристка из Италии, передаёт “Мойка78”.





Девушка рассказала, что около кафе “Зингеръ” обнаружила, что её обокрали. Она лишилась 500 евро и банковских карт. Также воры вытащили документы, среди которых идентификационная карта, страховой полис, водительские права и европейская лицензия.





Сейчас правоохранители принимают меры к розыску злоумышленников и пытаются восстановить документы гостьи Петербурга.



