На трассе Зуево-Новая Ладога в Киришском районе столкнулись Toyota и грузовик-рефрижератор





По информации дорожных служб, на трассе столкнулась легковая Toyota и грузовик-рефрижератор около 10:50. За рулем легковой машины сидела женщина 36-ти лет, в ее машине находились трое пассажиров: мужчина на два года старше и дети: сын 16-ти лет и девочка, которой исполнилось четыре года. Дочка и мужчина в тяжелом состоянии госпитализированы, подросток сейчас в больнице, но в удовлетворительном состоянии. ГИБДД проводят проверку на месте аварии.





Сегодня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге обещали снегопад: по информации управления МЧС региона, на дорогах серьезный гололед.





В Киришском районе Ленинградской области утром в пятницу 4 января 2019 года произошло серьезное ДТП на 21-ом км дороги Зуево-Новая Ладога, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.