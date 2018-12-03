Акции Apple на мировой бирже упали еще на 9% после снижения уровня прогнозируемой выручки





Руководитель компании Тим Кук открыто заявил, что экономическая борьба США и КНР привела к снижению продаж. При этом себестоимость аккумуляторов новых смартфонов падает, а доллар укрепляется — все это снижает выручку Apple за счет продаж в других странах. На данный момент по данным Nasdaq акции компании стоят $142,2.





Оборот компании составляет 294,5 млрд долларов. Чистая прибыль за 2018 год по данным в сети оценена в 77 млрд долларов.





Акции Apple на мировой бирже упали еще на 9% 3 января после снижения уровня прогнозируемой выручки, что стало известно благодаря биржевым индексам.