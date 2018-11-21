Александр Беглов прибыл в Адмиралтейский район и осматривает объекты строительства

Врио губернатора Александр Беглов проводит проверку строительства и реставрации социальных объектов Адмиралтейского района 4 января 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в администрации врио губернатора.



Беглов оценил ход работ в школе №255 в Фонарном пер. и поручил завершить все работы до начала учебного года — впрочем, реставрация помещений почти завершена.



Вместе с главой района Светланой Штуковой, как сообщили в администрации, Беглов посетил здание женской консультации №18, которое закрыто на ремонт. Беглов подчеркнул,что консультация должна быть готова принять клиентов в конце августа. На ремонт выделено 76 млн рублей.







