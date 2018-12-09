Экстрадированный Алексей Кузнецов укрыл в Московской области свыше 14 млрд рублей





Предполагаемый нанесенный им ущерб оценили в 14 млрд рублей — потери понесли ЖКХ и “Мособлтрастинвест”.





Алексей Кузнецов (род. В 1956) учился на экономиста и долгое время работал в Инкомбанке. В начале 00-ых попал в аппарат управления Московской области. В международном розыске числился с 2010-го года Власти Франции выдали чиновника 3 января.





Напомним, в Санкт-Петербурге основателя финансовой пирамиды ждет суд.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Экс-вице-премьеру и бывшему главе минфинансов Московской области Алексею Кузнецову вменяют мошенничество и легализацию денежных средств, сообщили Gazeta.SPb в СКР.