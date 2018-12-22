Комитет по спорту Санкт-Петербурга опубликовал список катков, хоккейных площадок и лыжных трасс

Список включает лыжные трассы, катки и хоккейные площадки в 18 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них есть как обустроенные муниципальными властями, так и частные предприятия. Некоторые площадки находятся на открытом воздухе, другие классифицированы как “крытые”.Всего в списке более сотни позиций — например в одном Выборгском районе насчитывается 10 катков, 12 хоккейных площадок и пять лыжных трасс. С полным списком