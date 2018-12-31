Начались первые церемонии прощания с жертвами взрыва бытового газа в Магнитогорске





В МЧС региона сообщили, что тела погибших опознаны. Операцию по спасению завершили 3 января: спасатели уверены, что под завалами никого не осталось. После взрыва газа в доме 31 января и частичного обрушения здания спасено 24 человека, а погибло 39. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, сообщает ТАСС.





В Челябинской области готовятся к похоронам жертв трагедии в Магнитогорске 4 января, сообщает ТАСС. На первую церемонию приехал глава региона Борис Дубровский, сообщили представители чиновника. До 7 января похоронить собираются 16 человек. На церемонии присутствуют медики и психологи, сообщает Миздрав области.