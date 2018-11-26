Во Фрунзенском районе школьник попал в больницу с ножевым ранением после вечеринки





Медики оценили состояние мальчика как средне-тяжелое. Задержаны пять человек: три подростка, девочка 15-ти лет и безработный мужчина 45-ти лет. Следователи Фрунзенского района решают, что с ними делать. По неподтвержденной информации, молодежь устроила вечеринку в квартире на Бухарестской улице, возник конфликт, который перерос в драку. Роль мужчины во всем этом остается неизвестной.





Подростка с ножевым ранением привезли в больницу после инцидента во Фрунзенском районе 3 января, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.