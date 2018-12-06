У жителя Приморского района Петербурга исчез Lexus стоимостью свыше 7 млн рублей





По словам петербуржца 37-ми лет, стоимость иномарки составляет больше 7 млн рублей.



Как сообщает страховая компания “Росно”, в 2011 году Lexus стал самой угоняемой иномаркой в Москве — примерно 5% из всех зарегистрированных в Москве подобных автомобилей угнали. За 2015 год в России угнали 566 автомобилей Lexus, он попал на 16-ую строчку самых угоняемых машин России по данным в сети: на первом месте рейтинга “Лада” - разумеется, отечественных машин в России куда больше, чем автомобилей Lexus.





Житель Приморского района Санкт-Петербурга сообщил о пропаже своего автомобиля Lexus со стоянки на ул. Генерала Хрулева, передали Gazeta.SPb в ГУ МВД.