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Причиной эвакуации людей из ТРК “Лето” стал неисправный автомат для приготовления попкорна

11:10
Тэги: эвакуация, лето, пулковское шоссе, пожарная безопасность
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Тэги: эвакуация, лето, пулковское шоссе, пожарная безопасность



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