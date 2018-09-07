Причиной эвакуации людей из ТРК “Лето” стал неисправный автомат для приготовления попкорна





Как сообщают сотрудники комплекса, датчик пожарный сигнализации сработал в 20:39 из-за неисправности аппарата для приготовления попкорна. Эвакуацию остановили в 20:45, сейчас ТРК работает как обычно. Сотрудники комплекса подчеркнули, что тренинги по обеспечению безопасности проводятся регулярно.



