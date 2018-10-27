Мужчина оштрафован за звонок о взрывчатке в баре на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга





Как сообщили в правоохранительных органах, звонок о заложенной взрывчатке на юге города поступил в отделение полиции Выборгского района. После недолгих поисков полицейские поймали мужчину 33 лет, которого изобличили в ложном вызове полиции.





Впрочем, отделался злоумышленник относительно легко: составлен протокол лишь по административному нарушению о ложном вызове. За него полагается штраф — максимум полторы тысячи рублей.





Полицейские провели обыск заведения на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга после звонка о спрятанной бомбе в четверг 3 января 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.