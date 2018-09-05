Эрмитаж принимает без билета каждый третий четверг: как работает музей и что посмотреть на праздниках





Изменения ввели с 1 января - до этого традиционно считалось, что без билета в Эрмитаж можно попасть в первый четверг месяца. Тарифы на билеты, впрочем, не менялись: для студентов, школьников и пенсионеров музей по-прежнему бесплатный. Билет в обособленные комплексы стоит 300 рублей, в Главное здание для россиян и белорусов — 400 рублей, а для всех остальных — 700 рублей.





Музей по-прежнему закрыт по понедельникам, работает с 10:30 до 18:00, а в среду и пятницу - до 21:00. Для посещения выставок “Не верь глазам своим. Обманки в искусстве” и “Пьеро делла Франческа. Монарх живописи” время работы музея по вторникам, четвергам и субботам так же продлено до 21:00 — обе они доступны для посещения до 10 марта, сообщает сайт Эрмитажа.





Кроме этого во время праздников в Эрмитаже можно посмотреть на фотографии Анни Лейбовиц, шедевры Помпей и Геркуланума, и художественное стекло.





Государственный музей Эрмитаж поменял день бесплатного посещения: отныне посетить главный музей Санкт-Петербурга без билета можно каждый третий четверг месяца: в январе 2019 года им станет 17-ое число, сообщает сайт Эрмитажа.