Пьяный мужчина разбил стекло в букмекерском клубе Петербурга и ударил сотрудницу кулаком по лицу





Как сообщили в Росгвардии, пьяный мужчина 50-ти лет разбил стеклопакет окна выдачи денежных средств. Сотрудница, девушка 26 лет, попросила возместить ущерб, но в ответ получила удар кулаком по лицу.



Наряд УВО, находившийся на патруле, получил вызов в 16:44, через 3 минуты был на месте и задержал злоумышленника. Девушке пришлось обратиться за помощью в травмпункт. Мужчину доставили в отдел полиции.





В букмекерском клубе на Среднеохтинском пр. 3 января мужчина разбил стекло и ударил по лицу работницу, сообщили Gazeta.SPb в УВО по Санкт-Петербургу и области.