У таксиста в Заневке трое мужчин, угрожая ножом, отобрали деньги и три мобильных телефона





По данным полиции Всеволожского района, к 33-летнему таксисту сели трое мужчин и назвали адрес, куда попросили их отвезти, но на Ладожской ул. поселка Заневка потребовали остановить машину, затем один из них достал нож и у таксиста забрали деньги и три мобильных телефона.



Теперь полицейские ищут злоумышленников: если их поймают, то будут судить за вооруженный разбой — а по этой статье в УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы.









У таксиста в Заневке в четверг 3 января отобрали выручку и три мобильных телефона, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.