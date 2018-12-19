После визита пожилой женщины и молодой девушки из кассы зоомагазина Невского района пропали деньги





По словам заявителя, из кассового аппарата пропало свыше 16 тысяч рублей. При этом, по его мнению, к краже причастны посетительницы магазины: он сообщил, что в магазин входили пожилая женщина и молодая девушка. Как именно им удалось похитить выручку, работали ли они в паре — об этом не сообщается. Полицейские проверяют рассказ 29-летнего мужчины и уточняют детали.





В Невском районе мужчина заявил о похищении выручки из кассы зоомагазина 3 января 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.