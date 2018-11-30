Двух пенсионеров задержали в Санкт-Петербурге после ложных сообщений о бомбах





В четверг 3 января неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что собирается взорвать дом на пр. Стачек, где находится и сам, сообщили в ГУ МВД. Полицейские Кировского района ничего не обнаружили по названному адресу. Позже им удалось найти мужчину 66 лет, который предположительно совершил звонок.





В тот же день в один из салонов сотовой связи города позвонили и сообщили о заложенной в салоне бомбе. Позже полицейские нашли и задержали пенсионерку в возрасте 70 лет.





Сейчас полицейские проводят проверку и решают, что делать с задержанными.





Два пенсионера занимались телефонным терроризмом в Санкт-Петербурге 3 января, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.