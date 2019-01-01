Мужчина на “Ладе” врезался в автобус №109 на Суздальском проспекте Санкт-Петербурга





Как сообщают дорожные службы, “Лада”, за рулем которой находился мужчина 32-ух лет, поворачивала налево, но не уступила дорогу автобусу №109. Две женщины, сидевшие в отечественной машине, госпитализированы в тяжелом состоянии, сам водитель получил травмы средней тяжести. О пострадавших среди пассажиров автобуса не сообщается.





На Суздальском пр. Санкт-Петербурга около полуночи 4 декабря произошло ДТП: автомобиль “Лада” врезался в автобус, передали Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Петербургу и области.