В Московском районе Санкт-Петербурга ночью сгорела двухкомнатная квартира: есть жертвы





Выяснилось, что горит комната площадью 17 м2 двухкомнатной квартиры: на кровати воспламенилось белье, сообщили в МЧС. Пожар потушили в 02:41 силами трех экипажей пожарных машин. Как сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” на место прибыла реанимация.





По словам очевидцев, жертвой огня стал владелец квартиры, мужчина. В МЧС эту информацию пока не подтвердили.





Ночью в Санкт-Петербурге с 3 на 4 января произошел пожар, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по городу и области. В 02:14 спасателям сообщили о возгорании на пр. Юрия Гагарина в Московском районе.