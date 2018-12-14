В Приморском районе на “Ладу” положили бетонную полусферу для ограничения проезда





Предположительно, автомобиль могли неправильно припарковать, что и послужило причиной подобной мести. Пользователи социальной сети пишут: “Стоп-хам выходит на новый уровень”. Однако другие пользователи не видят каких-то явных нарушений на фотографии: машина не “залезла” на тротуар и не мешает проезду. Возможно, произошедшее — простое хулиганство или сделано по личным причинам.





В Санкт-Петербурге вечером 3 января неизвестные забросили бетонную полусферу, предназначенную для ограничения проезда, на чей-то автомобиль “Лада”, припаркованный во дворе Камышовой ул., сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.