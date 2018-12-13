Погода в Санкт-Петербурге 4 января: снегопад продолжается, но ветер ослаб





Петербург снова накроет снегом: днем и вечером 4 января ожидают снегопад, сообщает Яндекс. При этом дороги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области остаются скользкими, о чем сообщают в управлении МЧС по городу. Автомобилистам следует быть осторожнее на трассе: к счастью, сервис Яндекс.Пробки, не прогнозирует серьезных заторов в городе.





В пятницу 4 января в Санкт-Петербурге холодает: температура на улице равна -8 градусам мороза и на этой отметке она сохранится весь день, сообщает сервис Яндекс.Погода. Ветер утих: если вчера он дул с севера и доходил до 6 м/с, то сегодня он, согласно прогнозу, максимум поднимется до 3 м/с с юга к вечеру. При этом влажность воздуха остается высокой, поэтому воздух будет казаться холоднее, чем есть на самом деле.