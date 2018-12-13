Сегодня
4 января, пятница
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Погода в Санкт-Петербурге 4 января: снегопад продолжается, но ветер ослаб

08:12
Тэги: погода, ветер, снег
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: погода, ветер, снег



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • После визита пожилой женщины и молодой девушки из кассы зоомагазина Невского района пропали деньги
  • Двух пенсионеров задержали в Санкт-Петербурге после ложных сообщений о бомбах
  • Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Мужчина на “Ладе” врезался в автобус №109 на Суздальском проспекте Санкт-Петербурга
  • В Московском районе Санкт-Петербурга ночью сгорела двухкомнатная квартира: есть жертвы
  • В Приморском районе на “Ладу” положили бетонную полусферу для ограничения проезда
  • Вейп. Сенная На “Сенной площади” молодой человек пострадал от взрыва собственного вейпа
  • Эвакуация Из торгово-развлекательного центра на Пулковском шоссе эвакуировали людей
  • Эрмитаж. Бесплатный день В Эрмитаже теперь новый день для бесплатного посещения
  • Питомцы Депутат ЗакСа Ленинградской области предложил ограничить число питомцев в квартире
  • Руферы. Вандалы Полиция разыскивает руферов, которые антенной пробили лобовое стекло машины
  • Рекламный щит На Невском проспекте демонтировали второй щит, представляющий угрозу безопасности
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
31 декабря 2018
В Санкт-Петербурге в первый день 2019 года разгуляется метель
22 декабря 2018
Синоптики пообещали снежное и облачное воскресенье в Санкт-Петербурге
19 декабря 2018
Погода в Санкт-Петербурге 19 декабря: облачно, возможен снег, местами гололедица
13 декабря 2018
Синоптики обещают, что 13 декабря в Санкт-Петербурге стоит ожидать похолодание
3 января
Погода в Санкт-Петербурге 3 декабря: в городе ожидается мороз и сильный северный ветер
30 декабря 2018
В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге температура будет близка к нулю, но задует ветер
27 декабря 2018
В пятницу на Ленинградскую область опустится густой туман

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
^ Наверх