На “Сенной площади” молодой человек пострадал от взрыва собственного вейпа





Оказалось, что прямо в руке у одного молодого человека взорвался вейп. Окружающие не пострадали, а вот сам парень получил ожог кисти руки, ему оказали медицинскую помощь на месте, но от поездки в больницу он отказался.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вблизи станции метро "Приморская" в руках у подростка сработало взрывное устройство. Очевидцы указали на то, что это произошло после того, как юноша поднял какой-то предмет с земли . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Около шести часов вечера, 3 января, на станции метро “Сенная площадь” раздался громкий взрыв. На шум обернулось множество пассажиров, а многие поторопились уйти. Об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на слова своего читателя Андрея – очевидца произошедшего.