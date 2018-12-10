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Из торгово-развлекательного центра на Пулковском шоссе эвакуировали людей
22:25, 3 января
Тэги: эвакуация, торговый центр, кинопоказ
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