Из торгово-развлекательного центра на Пулковском шоссе эвакуировали людей





Некоторые очевидцы указывают на дым в туалете, другие – на задымление и возгорание в кинозале. Однако известно, что никакой угрозы безопасности людей не было, а сейчас киносеансы возобновили.

О том, что на самом деле стало причиной эвакуации людей из ТРК “Лето” сегодня вечером, пока неизвестно.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эвакуировали посетителей из торгового комплекса "МЕГА Дыбенко". Тогда причиной этой меры стал сбой в освещении . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня около девяти часов вечера из торгово-развлекательного центра на Пулковском шоссе “Лето” выводили людей. Эвакуация задела посетителей кинозалов. Об этом пишет “Мойка78” со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях.