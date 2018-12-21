В Эрмитаже теперь новый день для бесплатного посещения





Инфомация о новых правилах посещения стала доступна на сайте музея, однако чёткой информации, что день бесплатного посещения изменили, не было. Сообщалось лишь то, что в январе 2019 пройти в Эрмитаж, не заплатив за билет, можно будет 17 января.





В связи с этим сегодня у главного музея Петербурга можно было услышать недовольства петербуржцев и гостей Северной столицы. Кто-то покупал билет, а кому-то приходилось разворачиваться и уходить.





О том, с чем связаны изменения в графике работы Эрмитажа, пока неизвестно.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Эрмитаж представил фельдмаршальский жезл, подаренный Путиным . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С января 2019 года в Эрмитаже появился другой день для бесплатного посещения, передаёт “Фонтанка”. Теперь официально это третий четверг месяца, а не первый.