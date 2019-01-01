Новогодняя ель в Москве стала самой высокой среди всех живых елей в СНГ





В результате самой высокой из живых елок в СНГ оказалась та, что находится на Соборной площади в Москве. Её высота – 27 метров.





Другими новогодними рекордами стали праздничные деревья в Ашхабаде (38 метров), Баку (37 м), Ереване (37 м) и Ташкенте (35 м).





Главная ель Петербурга оказалась всего на два метра ниже победительницы. Также высота 25 метров у елей в Тбилиси, Бишкеке и Астане.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Рейтинг самых высоких новогодних елей столичных городов СНГ представил ТурСтат, сообщает агентство. В анализе принимали участие самые главные ели столиц Содружества Независимых Государств.