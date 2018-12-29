Депутат ЗакСа Ленинградской области предложил ограничить число питомцев в квартире





В письме Петров попросил министра ввести ограничение на количество питомцев в квартирах. Так, например, позволить содержать не более двух собак или трех кошек в двухкомнатной квартире.





Владимир Петров объясняет, что содержание питомцев – это большая ответственность и особенно она увеличивается, если животных заводят в многоквартирном доме. Предлагаемые ограничения, по словам депутата, позволят соблюдать санитарные нормы и защитят интересы других жильцов.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большинство владельцев животных не знает, что питомцев нужно выгуливать в намордниках . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров написал обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву, передаёт “РИА Новости”.