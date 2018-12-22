Полиция разыскивает руферов, которые антенной пробили лобовое стекло машины





Весь процесс правонарушения вандалы снимали на телефон, после они выложили соответствующее видео в сеть.





В соответствии с записями камер видеонаблюдения на все действия у руферов ушло не более полутора часов.

Сейчас подростков активно ищут сотрудники полиции.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на севере Петербурга вандалы с ломом и краской испортили иномарку . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Полицейские Петербурга разыскивают подростков, которые 28 декабря проникли на крышу дома №15 по проспекту Металлистов, оторвали антенну и сбросили её с крыши. В результате она пробила лобовое стекло припаркованного внизу автомобиля и застряла. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на группу “Экстренный вызов Санкт-Петербург”.