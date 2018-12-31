На Невском проспекте демонтировали второй щит, представляющий угрозу безопасности





Демонтированный шит имеет размеры шесть на три метра и уже долгий срок службы – он был установлен в начале нулевых.





Напомним, что второго января идентичный рекламный щит уже рухнул на Невском проспекте. В результате пострадало три человека – сейчас они всё ещё находятся в Мариинской больнице. В то же время Следственный комитет разбирается в подробностях случившегося, а именно, почему упавший щит был бесхозным, а также ищет виновника произошедшего.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что маршрутка снесла щит на набережной Макарова . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Вечером, 3 января, у дома 148 по Невскому проспекту Петербурга демонтировали рекламную конструкцию, сообщает “Фонтанка”. Такое решение принял Смольный в связи с тем, что к ночи в Северной столице ожидается порывистый ветер.