Петербуржец после ДТП в Таиланде оказался в местной больнице





Сообщается также, что в Таиланде вместе с пострадавшим петербуржцем находится его семья – жена и малолетний ребёнок. Сейчас для защиты интресов Руслана в Пхукет вылетел адвокат, а сам Руслан уже в сознании, но пока не может говорить из-за травмы.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок в Таиланд из-за угрозы вспышек гепатита А. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Серьезное ДТП произошло ещё первого января на самом большом таиландском острове Пхукет, передаёт “Фонтанка”. Тогда 36-летний житель Петербурга Руслан Чинокаев ехал вдоль береговой линии пляжа Ката на своём мотоцикле. На встречу ему вылетел местный байкер. В результате последний погиб, а Руслан с травмой головы был госпитализирован.