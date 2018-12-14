Электричество в населённых пунктах Ленинградской области восстанавливают в усиленном режиме





Так, на место выехали 58 дополнительных бригад и 72 единицы спецтехники.





Сейчас в усиленном режиме спасатели дежурят круглосуточно до полного завершения ремонтных работ и восстановления электричества в каждом населённом пункте. На месте теперь работают 107 бригад, 237 человек и 108 единиц техники.





Напомним, что особенно от циклона, принёсшего сильную мебель и порывистый ветер, которые оборвали электропровода, особенно пострадали Лужский, Рощинский, Кингисеппский и Выборгский районы.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Петербург надвигается финляндский циклон . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Для того, чтобы устранить последствия циклона, в Ленинградскую область была направлена дополнительная помощь, передаёт “Мойка78” со ссылкой на ПАО “Ленэнерго”.