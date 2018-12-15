Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира





В результате на верхней строчке рейтинга с 10 млн посетилей в год оказался Лувр в Париже. Далее следуют Национальный музей Китая в Пекине и Музей Метрополитен в Нью-Йорке.

На четвёртом месте расположился Британский музей. Потом идут Национальная Галерея и галерея Tate Modern в Лондоне.

Седьмое место заняла Национальная галлерея искусств в Вашингтоне. А вот Петергоф оказался на восьмом месте с результатом в пять млн гостей.

После петербургской достромечатльности идут музеи Ватикана и Музей императорского дворца в Тайбэе.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Петергоф занял второе место в пятерке лучших российских достопримечательностей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сотавлен рейтинг самых популярных музеев мира за 2018 год, сообщает агентство ТурСтат. Критериями выбора стал анализ их посещаемости.