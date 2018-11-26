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МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске: людей больше не будут искать
18:35
Тэги: газ, взрыв, магнитогорск
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