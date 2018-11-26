МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске: людей больше не будут искать





Заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил: “Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет”.





Напомним, что трагедия произошла в последний день прошлого года. В одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. Из-под обломков удалось достать 39 погибших. Живыми извлекли шесть человек, в том числе двоих детей.





Совсем недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, как произошла эта трагедия в Магнитогорске . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сотрудники МЧС сегодня, 3 января, завершили спасательную операцию во взорвавшемся доме Магнитогорска, передаёт “РИА Новости”.