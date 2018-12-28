Декоративный элемент на здании в центре Петербурга дал трещину





Комментариев от властей по этому поводу нет, а жители Петербурга полагают, что горельеф скоро обвалился, при этом сотрудники коммунальных служб не будут его спасать.





Напомним, что в годы блокады именно в этом здании располагались Мытнинские бани, которые работали даже в военное время.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Эрмитаж выделит на реставрацию Биржы более 300 млн рублей. Работы займут примерно год . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

На углу Мытнинской и Старорусской улиц начало разрушаться историческое здание – горельеф, изображаюший женщин и детей, дал трещину. Об этом обеспокоенные петербуржцы сообщили в группе “Центральный район за комфортную среду обитания”.