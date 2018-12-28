В автошколах в 2019 году планируют изменить экзамен на права





По словам начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, новшество позволит улучшить практическое обучение кандидатов на водительские права. Сейчас именно в практической части наблюдаются проблемы.





Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов объяснил, что на процесс внутреннего экзамена новое правило принципиально не повлияет. Оно лишь означает то, что после сдачи экзамена кандидат будет выполнять различные упражнения уже в условиях города.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что шанс получить водительские права с первого раза составляет лишь 50 %. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В первые два месяца 2019 года МВД РФ планирует внести в правительство проект реформы, передаёт “РИА Новости’. Ведомство предлагает объединить “площадку" и" город”.