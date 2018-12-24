Эксперты выбрали самый полезный и безопасный вид зимнего спорта

Самый полезный вид спорта, которым можно заниматься зимой, назвали эксперты, которых опросило “РИА Новости”, передает агентство. По критериям не только полезности, но и безопасности и доступности однозначно победили лыжные прогулки.





Дело в том, что они укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивают практически все мышцы тела. При этом спокойные лыжные прогулки, по сравнению с другими видами зимнего спорта, менее травмоопасны.





По словам ещё одного эксперта такие прогулки на лыжах не требуют больших технических умений и доступны почти для каждого.



