Жителя Пушкина задержали по подозрению в изнасиловании малолетней дочери





На месте полицейские задержали 31-летнего мужчину. Он оказался неработающим.





Жена подозреваемого написала соответствующее заявление и сообщила полицейским, что супруг ночью в пьяном состоянии пытался “совершить насильственные действия сексуального характера в отношении общей дочери”.





Сейчас по факту произошедшего ведётся проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге отчим изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Утром, 2 января, в отделение полиции города Пушкина Ленинградской области поступил вызов от женщины, передает “Фонтанка “. Заявительница рассказала, что её супруг пытался изнасиловать их дочь, которой не исполнилось ещё и двух лет.