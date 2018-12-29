Оренбургский гость зарезал женщину в Ленинградской области





По версии следствия, накануне она вместе со своим товарищем – приезжим из Оренбургской области – распивала спиртные напитки. В ходе этого случилась ссора, которая закончилась трагически. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом.





Сейчас подозреваемый из Оренбургской области задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Устанавливаются подробности случившегося.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Апраксином дворе произошла поножовщина, которая закончилась смертью мужчины . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Вчера, 2 января, на территории СНТ “Пески” Ломоносовского района Ленинградской области было найдено тело женщины 51-го года, сообщает “Мойка78”.