На пути из Петербурга в Карелию сломался поезд “Ласточка”

“Ласточка”, следовавший маршрутом Петербург- Маткаселькя, остановился в районе города Выборга, передаёт “Мойка78”. Это произошло примерно в 7:25 утра по техническим причинам.





В результате к месту происшествия был подан резервный состав, однако пассажирам пришлось его ждать три часа – поезд в Карелию проследовал с задержкой.





Напомним, что скоростные поезда по маршруту Петербург- Маткаселькя стали курировать с конца декабря прошлого года.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что из Петербурга в Выборг отправится "Ласточка" с экскурсионной викториной. Победители конкурса смогут получить памятные подарки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 3 января, ранним утром поезд