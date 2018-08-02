Пограничники ждут пиковой нагрузки на пропускных пунктах в Финляндию и Эстонию





В службе рассчитывают, что в четверг и пятницу россияне массово поедут на отдых в страны Прибалтики и Финляндию — это должно привести к превышению числом машин пропускной способности пограничных пунктов в два-три раза. Пограничники просят водителей готовить документы заранее, а собираясь в поездку, проследить за нагрузкой пунктов пропуска, и, возможно, выбирать другой транспорт. Затем путешественники вернутся домой - и это вызовет новые заторы.





Напомним, в Ленинградской области бушуют метели, сообщает ФКУ Упрдор “Северо-запад”. Ситуация на дорогах опасная, несмотря на то, что трассы чистят от снега ежедневно. Ранее в результате ДТП на автодороге “Кола” погибли четыре человека, из них один ребенок. (Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Пограничники ждут пиковой нагрузки на пропускные пункты на границе с Финляндией и Эстонией с 3 по 8 января, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.