Алексей Кудрин сообщил об итогах развития российской экономики в 2018 году





При этом инфляция достигла 4,2% вместо 2,7%, которые ожидали, сообщил Кудрин. ВВП растет чуть медленнее предсказанного: 1,5% вместо 1,8%.





По данным опроса 1600 россиян, проведенного “Левада Центром”, примерно половина опрошенных считают, что экономике России придется непросто в 2019 году. Как сообщает Центробанк, рост цен на бензин приведет к повышению расходов на перевозки — а значит подорожает табак (почти на 5%), продукты питания и бытовая техника.





Алексей Кудрин, лидер Счетной палаты, сообщил об итогах развития российской экономики в 2018 году в своем Twitter. По данным палаты, рост доходов граждан РФ составил 0,4%, тогда как осенью предсказывали, что он будет равен 3,4%.