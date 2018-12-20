Со Шлиссельбурского проспекта медики забрали пьяного мужчину с пулевым ранением





Мужчину ранили в голову из “травматики”, сообщают в полиции. Помимо этого, у него ушиб сустава локтя: состояние средне тяжелое, по словам медиков. Про него известно, что ему 30 лет, нигде не работает, при госпитализации от него сильно пахло спиртом. По факту произошедшего в Невском районе полицейские сейчас решают, будет ли возбуждено дело.





В среду 2 декабря около 3 часов утра со Шлиссельбурского проспекта медики забрали мужчину с пулевым ранением, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.