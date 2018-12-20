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Со Шлиссельбурского проспекта медики забрали пьяного мужчину с пулевым ранением

13:47
Тэги: невский район, травма, оружие
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Тэги: невский район, травма, оружие



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