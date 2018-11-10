Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, не может смотреть “поттериану” дальше “Узника Азкабана”





Гринт недавно посмотрел “Гарри Поттер и философский камень” (первый фильм серии) и ему даже понравилось, но к более недавним, по его словам, вернуться он бы не смог. Его предел — третий фильм киносаги “Гарри Поттер и Узник Азкабана”. Гринт заметил, что почти не помнит, каким был до 10 лет, когда получил роль Рона Уизли. Актер рассказал, что как будто потерял часть себя: для него съемки были странным периодом и полностью изменили его жизнь.





По данным в сети, актерская карьера и прежде всего “Гарри Поттер” принесли 30-летнему актеру около 50 млн долларов. Кинофраншиза из восьми фильмов о борьбе мальчика волшебника Гарри Поттера и темного мага Волан-де-Морта стала третьей самой прибыльной серией фильмов в истории кино, заработав свыше 9 млрд долларов.









Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в киносаге о волшебнике Гарри Поттере признался, что не смог бы пересмотреть поздние фильмы киносаги, сообщил он в интервью Radio Times.