В Выборгском районе Санкт-Петербурга старшеклассница упала с девятого этажа и выжила





По сообщениям медиков, у девушки сотрясение мозга и ее состояние оценивают как средне тяжелое. В МВД сообщили, что семья девушки вполне благополучна и, теоретически, ученица 9-го класса сможет вернуться на уроки после окончания праздников. Уточняются все детали произошедшего, выясняются причины падения.





Напомним, в тот же день в Выборгском районе подростка вытащили из болота .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В среду 2 декабря в больницу привезли девушку родом из Узбекистана 16 лет, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Как сообщают правоохранительные органы, девушка упала с девятого этажа около 14:00, но прилетела прямо в сугроб.